A assessora de imprensa da seleção feminina de futebol de Espanha, Patricia Pérez, admitiu, perante a Audiência Nacional, ter sido pressionada pela Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para dizer que o beijo dado a Jenni Hermoso por Luis Rubiales, então presidente, no final do Campeonato do Mundo, foi consentido.

Patricia Pérez, conhecida como Poki, prestou declarações ao juiz Francisco De Jorge, titular do Tribunal de Instrução Central número 1, que está a conduzir o processo judicial contra Luis Rubiales, originado pela queixa de Jenni Hermoso e do Ministério Público espanhol.

O seu testemunho aconteceu depois de o irmão de Jenni, Rafael, também ter prestado declarações (esta segunda-feira. Tal como este, Poki forneceu dados do seu telemóvel para ajudar à investigação. No mesmo dia, também foi ouvido o antigo diretor da Integridade da RFEF, Miguel García Caba, que foi demitido no dia 22 de setembro, sendo o último dos “aliados” de Rubiales a sair da federação.

Segundo fontes do Ministério Público ao jornal El País, não foi preciso apreender o telemóvel de García Caba para o seguimento da investigação. Durante o depoimento, este “defendeu-se do relatório interno que descreveu o ocorrido na final do Campeonato do Mundo”, que, de acordo com fontes da federação, foi elaborado “sem ouvir o depoimento de Jenni Hermoso e sem quaisquer consequências para o ex-presidente”.

O juiz ouviu as três testemunhas, depois de ter constituído o antigo treinador Jorge Vilda como arguido, em vez de testemunha, por ter alegadamente coagido Jenni Hermoso a desvalorizar o beijo de Luis Rubiales nos festejos da vitória do Campeonato do Mundo. O selecionador, o ex-presidente e o diretor de marketing da federação, Rúben Rivera, serão ouvidos a 10 de outubro. Já as jogadoras da seleção feminina Alexia Putellas, Irene Paredes e Misa Rodríguez prestarão os depoimentos a 2 de outubro.