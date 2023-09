Três capítulos, dois resultados diferentes, uma certeza de que os jogos são marcados pelo equilíbrio. Roger Schmidt e Sérgio Conceição não têm propriamente um grande histórico entre ambos dentro daquela que é a rivalidade entre Benfica e FC Porto mas os duelos tiveram sempre grande história entre a vitória das águias no Dragão para o Campeonato com um golo de Rafa numa partida marcada pela expulsão de Eustáquio na primeira parte, o triunfo dos azuis e brancos na Luz com reviravolta que relançou a decisão da Primeira Liga e a recente conquista da Supertaça pelos encarnados num jogo marcado pelo vermelho ao técnico portista. Agora, no primeiro clássico da Liga, ambos relativizavam a importância do duelo naquilo que podem ser as contas do Campeonato mas admitindo, sobretudo no caso de Schmidt, o relevo dos jogos entre rivais.

