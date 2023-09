“A TAP é tão fundamental para o país como foram as caravelas”, afirmava há alguns anos António Costa. Hoje, em setembro de 2023, o Conselho de ministros presidido pelo mesmo primeiro-ministro vai avançar para a venda da TAP. Enquanto não se conhecem os contornos desta venda é tempo de se discutir como chegámos até este novo programa de venda da TAP após crises políticas grotescas, degradação da imagem da empresa e vários milhares de milhões de euros de perdas para os contribuintes.

