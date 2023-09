O Corpo Nacional de Escutas (CNE), organismo máximo do escutismo católico em Portugal, está a divulgar esta semana às suas unidades regionais e locais um “posicionamento institucional” sobre os temas da “afetividade e sexualidade no programa educativo do CNE”, documento no qual clarifica que o movimento escutista tem as portas abertas a jovens de todas as orientações sexuais e expressões de género.

O posicionamento institucional, que resulta dos trabalhos do projeto “Entre Linhas” — criado pelo CNE em 2020 para pensar as questões da afetividade e sexualidade no âmbito do escutismo católico —, inclui um extenso glossário com explicações sobre termos como “orientação sexual”, “afetividade”, “sexualidade”, “sexo”, “intersexualidade”, “género” ou “incongruência de género”.

“Não há vida plenamente humana que não integre a sexualidade”, lê-se no documento a que o Observador teve acesso, que também explica o “sexo” como “uma categoria biológica determinada por características anatómicas e fisiológicas que distinguem macho e fêmea”, referindo-se “apenas à herança biológica de uma pessoa como homem ou mulher”.

