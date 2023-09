O secretário-geral PCP considerou esta sexta-feira que se vive uma “situação explosiva” na habitação, com “milhares de pessoas” a privarem-se de necessidades básicas para preservarem a casa, e avisou que “qualquer dia salta a tampa”.

Em declarações aos jornalistas na sede nacional do PCP, Paulo Raimundo foi questionado se considera que a manifestação pelo direito à habitação que vai decorrer este sábado, e na qual vai participar, vai pressionar o Governo a adotar novas medidas.

Na resposta, Paulo Raimundo recordou que, em abril, já houve uma manifestação pelo direito à habitação, afirmando que “foi perante o anúncio dessa manifestação, e a sua dimensão, que forçou o Governo a tomar medidas”, ainda que “insuficientes e limitadas”.

Portanto, isto é um sinal de esperança. Nós tivemos a semana passada, já depois de anunciada esta ação, um conjunto de propostas tardias, insuficientes, que fogem completamente ao alvo, (…) mas é um sinal da força que as pessoas têm e vão de ter de demonstrar essa força. É uma luta que não pode parar”, disse.

O dirigente do PCP considerou que a crise na habitação está a criar uma “situação de facto explosiva”, referindo que há hoje “milhares e milhares de pessoas a privarem-se das questões mais básicas da sua vida para aguentarem, no limite, o seu lar”.

Estamos perante um drama de uma dimensão que, qualquer dia, salta mesmo a tampa, porque, para as pessoas chegarem a situações em que têm de entregar as suas casas, (…) isso significa que as pessoas tiveram de passar por privações profundas na sua vida, porque a última coisa que cada um deixa de pagar é a sua prestação, é a sua renda”, disse.