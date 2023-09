“Psicótico” e “preocupante”. Foi assim que a justiça neerlandesa descreveu o comportamento do homem suspeito de matar três pessoas em dois tiroteios em Roterdão na quinta-feira. De acordo com o The Guardian, as autoridades holandesas já tinham alertado, através de um email, o hospital da universidade de Erasmus no início do ano.

Na mensagem, o Ministério Público dos Países Baixos denunciava o comportamento “preocupante” e “psicótico” do homem de 32 anos, relatando vários episódios nos quais se deitava seminu no jardim de sua casa enquanto se ria de “forma maníaca”. O telemóvel do suspeito foi também examinado: as autoridades encontraram imagens de pessoas a serem esfaqueadas e propaganda de extrema-direita.

“Presumo que isto irá influenciar a vossa decisão sobre se ele é elegível para o diploma médico básico”, escreveu o ministério no email.

Em resposta, Stefan Sleijfer, presidente do hospital, ordenou um exame psiquiátrico ao homem, apesar de ter passado em todos os testes necessários para se tornar médico. “Recebemos avisos do Ministério Público, que tinha dúvidas sobre se esta pessoa poderia ser médica, tendo em conta o seu outro comportamento. Levámos isto a sério”, afirmou.

Na quinta-feira, três pessoas morreram na sequência de dois tiroteios em Roterdão. Os ataques aconteceram no hospital da universidade de Erasmus e dentro de uma casa de uma vizinha do suspeito, agora detido.

Dentro de uma sala de aula do hospital universitário morreu um professor de 46 anos. Já na casa que foi alvo de ataque foi morta uma mulher de 39 e ficou gravemente ferida a filha, uma jovem de 14 anos, que acabou por morrer horas depois, no hospital. Ainda assim, o atacante poderá ter feito mais vítimas pelo caminho, admitiu a polícia. Em 2021, o homem foi condenado por maus tratos a animais.