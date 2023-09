A senadora norte-americana Dianne Feinstein, de 90 anos, morreu na noite desta quinta-feira. A notícia foi confirmada por um familiar ao The New York Times e comunicada à sua equipa esta sexta-feira.

Feinstein, a mulher que mais tempo ocupou o cargo no Senado norte-americano (quase 31 anos), continuava a trabalhar como senadora e era atualmente a pessoa mais velha em funções na câmara alta do Congresso dos Estados Unidos.

Enfrentava problemas de saúde já há algum tempo, mas rejeitou sempre os conselhos de que deveria abdicar do cargo. No passado mês de fevereiro, anunciou que iria cumprir o último mandato até ao fim. Ainda esta quinta-feira votou no Senado, como lembra a BBC.

Ao longo de três décadas no Capitólio, Feinstein destacou-se pela sua defesa de limitações ao direito de porte de arma, um tema polémico nos Estados Unidos. A NBC aponta que foi uma das principais promotoras da lei de controlo de armamento promovida pelo Presidente Bill Clinton, em 2004.

A senadora era ainda uma democrata centrista, que negociou frequentemente com a oposição. São vários os temas em que discordou da linha do partido e se aproximou dos republicanos, em particular nos cuidados de saúde público e, mais recentemente, na proposta ambiental do Green New Deal.