Um quinto lugar na Catalunha, uma sexta posição em São Marino, o 12.º posto na Índia. Miguel Oliveira até tinha uma história particularmente feliz em Grandes Prémios que faziam a estreia no calendário, como se viu nas vitórias em Portugal (2020) e na Indonésia (2022), mas o Circuito Internacional de Buddh não trouxe as melhores sensações ao piloto português. Longe disso. Mais: pela primeira vez numa época de 2023 em que tem sofrido de vários problemas, dos abalroamentos nas primeiras curvas sem que tivesse propriamente a culpa aos problemas técnicos de uma moto que “partiu” tarde em relação às outras a nível de progressão com o passar dos meses, o número 88 admitiu que não conseguiu ser em nada competitivo numa prova.

“Provavelmente foi o primeiro fim de semana em que não fui competitivo. De qualquer modo, a Aprilia sentiu dificuldades, mas gostaria de ter sido um bocadinho melhor. Conseguimos identificar com clareza onde estão os nossos pontos fracos e onde precisamos de trabalhar para encontrar mais soluções, principalmente na aceleração fora das curvas lentas, que me parece ser um dos pontos em que temos de nos focar. Estou ansioso por dar a volta a tudo isto no Japão, de modo a ter um bom desempenho”, destacou depois da prova ganha por Marco Bezzecchi que foi a primeira em que o piloto não conseguiu chegar ao fim nas dez posições da frente (antes fizera isso nas Américas, na Alemanha, na Grã-Bretanha, na Catalunha e em São Marino).

The best way to cool down from the super hot Indian weather, before we head over to Japan ???? Here we come! ????????#rnfmotogpteam | #estrellagalicia | #IndianGP | #MotoGP pic.twitter.com/7pAszINOAg — RNF MotoGP Team (@rnfracingteam) September 25, 2023

“Aqui em Motegi, as expetativas não estão muito altas mas obviamente que entramos no fim de semana com a mesma oportunidade que todos os outros para fazermos um bom trabalho. Por isso, vamos estar completamente focados em nós próprios e fazer o melhor possível com aquilo que temos. O tipo de traçado é tradicionalmente aquilo que temos mais dificuldade, que é parar a mota e repartir de uma velocidade muito baixa para velocidades altas. Esse é o nosso ponto a melhorar, temos de começar o fim de semana a pensar em maximizar os nossos pontos fortes e tentar mitigar as perdas nos pontos de travagem”, referiu agora à SportTV na antecâmara do Japão, uma prova onde podia baixar a fasquia mas tinha referências melhores.

Olhando para o histórico de Miguel Oliveira no Mobility Resort Motegi, sobravam bons resultados. Apenas no MotoGP, e entre a interrupção de 2020 e 2021 devido à Covid-19, o português foi 12.º em 2019 pela Tech3 e quinto no último ano pela KTM de fábrica. Antes, o Falcão tinha conseguido ser segundo, quarto e sétimo em provas do Moto3 entre 2012 e 2015 e também terceiro e sétimo entre 2016 e 2018. Contas feitas, e ao longo de todas as passagens em diferentes categorias pelo Japão, alcançara dois pódios e seis top 10. E se a primeira sessão de treinos livres não deixou propriamente os melhores sinais, a segunda acabou por trazer grandes evoluções que ficaram apenas a 0,056 milésimas de garantir uma passagem à Q2.

Just pushing a bit too hard into Turn 3! ????@88jorgemartin has an annoying little tip over in the gravel! ????#JapaneseGP ???????? pic.twitter.com/c4mHgGm4pJ — MotoGP™???? (@MotoGP) September 29, 2023

That's not what @JoanMirOfficial needed after a strong weekend last time out! ???? He's in the gravel early! ????#JapaneseGP ???????? pic.twitter.com/ANoOm46DdF — MotoGP™???? (@MotoGP) September 29, 2023

Miguel Oliveira começou o dia (madrugada em Portugal) com o 16.º tempo (1.46,198), ainda assim à frente da Aprilia de fábrica de Aleix Espargaró (1.46,229) mas atrás de Maverick Viñales (sétimo, 1.45,819) e do companheiro de equipa Raúl Fernández (décimo, 1.45,996) numa sessão que foi dominada por Jorge Martín (1.45,192), espanhol que está cada vez mais próximo de Pecco Bagnaia no Mundial e que caiu nos TL1. Depois, o cenário mudou não só para o português mas dentro da Aprilia: Aleix Espargaró fez o terceiro melhor tempo (1.43,784), Viñales também entrou no top 10 (oitavo, 1.44,117) e Miguel Oliveira acabou em 11.º com 1.44,317, ficando a 0,056 de Jack Miller que foi o último a entrar na Q2. Raúl Fernández, o outro piloto da RNF Aprilia, não passou da 17.ª posição na segunda sessão com o registo de 1.44,811, com Brad Binder a conseguir ser o mais rápido à frente de Bagnaia, Espargaró, Martín e Bezzecchi (1.43,489).

Out of Q2! ????@marcmarquez93 will be heading to Q1 tomorrow due to this crash! ????#JapaneseGP ???????? pic.twitter.com/9ZI6fsP2Yk — MotoGP™???? (@MotoGP) September 29, 2023