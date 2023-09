Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, e Hugo Mendes, antigo secretário de Estado das Infraestruturas, juntaram-se para desvendar aquela que classificam como a “viagem mais turbulenta da TAP”. Os dois são os autores do livro “Patos desalinhados não voam”, que será lançado a 9 de novembro.

“Estiveram no olho do furacão e foram muitos os que tentaram liquidá-los publicamente. Prestam agora contas, desmontando equívocos e atropelos da feroz controvérsia política em torno da TAP”, pode ler-se na capa do livro, citada pelo Expresso.

O livro é assim dedicado exclusivamente à TAP e serve como uma prestação de contas sobre a condução política do caso da companhia aérea.

Segundo o jornal Expresso, a obra conta com críticas a António Costa e ao seu papel na gestão política da companhia aérea, denúncias de falta de apoio e alinhamento dentro do Executivo e críticas ao processo de privatização da maioria do capital da TAP, que esta quinta-feira o Governo decidiu vender pelo menos 51%, mas sem descartar a alienação total.

Como relembra o jornal, durante as audições parlamentares, Pedro Nuno Santos recusou sempre falar sobre o plano de privatização e Hugo Mendes tentou desfazer a ideia de que o plano de reestruturação já previa uma privatização imposta pela Comissão Europeia.

A TAP está a neste momento a implementar um plano de reestruturação negociado com Bruxelas e cujo horizonte temporal vai até 2025. O plano foi a contrapartida da ajuda pública de 3,2 mil milhões de euros atribuída à empresa no final de 2021.