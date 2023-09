A receita fiscal do Estado totalizou 35.040,1 milhões de euros até agosto, uma subida de 3,9%, de acordo com a síntese de execução orçamental divulgada esta sexta-feira pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

A receita fiscal até agosto subiu assim 1.325,5 milhões de euros face a igual período do ano passado, o que segundo a DGO resulta, em parte, da prorrogação do pagamento de retenções na fonte de IRS e de IRC em agosto de 2022 e pela prorrogação do pagamento de IVA que afetou positivamente a receita em 2023 em 69,8 milhões de euros.

Nos primeiros oito meses deste ano, a receita dos impostos diretos (que incidem sobre o rendimento) registou uma subida homóloga de 3,8%, enquanto os impostos indiretos avançaram 4,1% face ao mesmo período de 2022.