Não foram só os três cãezinhos de Britney Spears que apanharam um valente susto quando viram a dona a dançar energeticamente dentro de casa com duas facas nas mãos. O vídeo que a cantora partilhou na quarta-feira no Instagram tornou-se viral, assustou alguns fãs e acabou por ser denunciado às autoridades, levando a polícia a fazer aquilo a que chamaram de “verificação de bem-estar” na sua residência, no estado da Califórnia.

“Isto foi um exagero. Ela estava a expressar a sua liberdade como tem continuado a fazer”, disse uma fonte próxima da artista à NBC News, assegurando que Spears está “bem”.

O vídeo — que até já foi parodiado por Herman José — vinha acompanhado pela descrição “comecei a brincar com as facas de cozinha hoje”. Nele, Britney interpreta uma coreografia complexa, com várias piruetas, vestida de biquíni dentro de casa e segurando em cada mão uma faca grande. A dada altura, os seus três cães surgem brevemente no plano a observar a dona, mas acabam por fugir rapidamente, provavelmente assustados pelos movimentos bruscos.

Esta sexta-feira, para tranquilizar preocupações, Spears acabou por publicar um segundo vídeo a dançar com facas onde esclarece, na descrição, que se tratam de alugueres de uma loja de adereços em Los Angeles. “Sei que assustei toda a gente com o último post, mas isto são facas falsas que a minha equipa alugou.”

E continua: “Isto não são facas verdadeiras Ninguém precisa de se preocupar ou de chamar a polícia. Estou a imitar uma das minhas intérpretes preferidas, a Shakira [referência à atuação da artista colombiana nos MTV Video Music Awards deste mês].”

“Aplausos para nós, bad girls, que não temos medo de cruzar fronteiras ou de correr riscos”, termina.

Num post entretanto apagado, citado pelo mesmo jornal norte-americano, Britney Spears contou que a polícia nunca chegou a estar no interior de sua casa, tendo-se apenas dirigido ao portão da residência para confirmar que não havia problemas e abandonado o local imediatamente.