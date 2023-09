O presidente interino do Governo, Pedro Sánchez, participou este sábado em Sevilha no seu primeiro evento público após a investidura do candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, ter fracassado.

Segundo o “El País“, Sánchez defendeu “mais quatro anos de coexistência e harmonia”, embora tenha evitado mencionar as negociações de amnistia com os partidos independentistas catalães. “Vamos fazer todos os esforços para garantir que haja uma verdadeira investidura e um governo progressista para os próximos quatro anos”, assegurou.

Na sexta-feira, a segunda investidura do líder do Partido Popular (PP) foi chumbada, tal como tinha acontecido na quarta-feira com a primeira votação.”Feijóo já disse que pode ser presidente do Governo, mas que não quer. Ele está tão acostumado a mentir, que mente a ele mesmo. Nós aqui dizemos que queremos fazê-lo. Sim, vamos trabalhar por uma investidura real, não por uma falsa investidura, vamos trabalhar por uma investidura para que haja um Governo progressista com mais quatro anos de avanços sociais e direitos para o povo espanhol”, reiterou.

Já Feijóo que também participou este sábado no primeiro ato público desde o fracasso no debate de investidura, no Fórum La Toja, na Galiza — a sua terra natal — garantiu estar satisfeito “por não ter cedido a nenhuma chantagem”. “Nenhum candidato à presidência do governo pode aceitar condições que excedam o quadro do Estado de direito”, disse o candidato, referindo-se às negociações entre os socialistas e independentistas.

Na sexta-feira, o parlamento catalão passava uma resolução em que exigia a autodeterminação da Catalunha e uma amnistia para todos os implicados na realização do referendo de 2017. Estas são as duas exigências das forças independentistas para permitir que Pedro Sánchez seja reeleito presidente do executivo de Espanha.