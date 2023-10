Uma forte explosão foi ouvido esta manhã junto ao Parlamento turco, na capital Ancara, numa zona que fica também próxima de outros edifícios ministeriais, avança a Reuters.

O ministro do Interior turco confirma que se tratou de uma ataque terrorista, no dia em que começa mais uma sessão legislativa no Parlamento da Turquia. De acordo com Ali Yerlikaya, o ataque foi levado a cabo por dois homens: um deles fez-se explodir e o outro foi abatido pelas forças de segurança.

A agência turca Anadolu cita o ministro do Interior, que indica que se tratou de um ataque suicida às instalações do ministério, que lidera, e onde se funciona a direção-geral das autoridades policiais. Dois agentes da polícia ficaram feridos.

“Desejo uma rápida recuperação aos nossos heróis”, escreveu o ministro na rede social X. “A nossa luta vai continuar implacável até que o último terrorista seja neutralizado”.

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2023