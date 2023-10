São 45 minutos de sugestões musicais do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, ao estilo do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, conhecido por partilhar as novidades musicais no Spotify. Entre as nove músicas recomendadas, José Afonso, Clã e António Zambujo são os únicos artistas nacionais escolhidos.

No Twitter, a segunda figura do Estado partilhou uma playlist de Spotify para assinalar o Dia Internacional da Música, onde cita Nietzsche para dizer que “sem a música, a vida seria um erro”.

Tal como frisava Friedrich Nietzsche “Sem a música, a vida seria um erro”. Celebramos hoje as diversas expressões musicais, os ritmos e melodias que fazem parte da nossa vida. Festejamos o Dia Internacional da Música.https://t.co/4j5855w6qW — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) October 1, 2023

“Venham mais cinco” de José Afonso é a primeira música sugerida por Augusto Santos Silva, e a que tem um pendor revolucionário mais evidentes. Ainda entre os artistas nacionais, o presidente do Parlamento recomenda “Problemas de Expressão” dos Clã e o “Pica do 7” de António Zambujo.

Entre as recomendações internacionais, a música “These Are Days”, dos 10,000 Maniacs abre a lista que inclui ainda recomendações como “Life is a Miracle”, do também cineasta Emir Kusturica , “Glory Boy”, dos Portishead, ou “Sinnerman” de Nina Simone.

Quem costuma habitualmente estar a par das mais recentes novidades musicais, mesmo antes de assumir a pasta, é o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Ainda recentemente, depois de ter participado na Academia Socialista — a iniciativa de formação política do PS –, o titular da pasta da cultura partilhou uma playlist com 30 músicas “sobre poder, esperança, liberdade e justiça”.