O “maior pesadelo” do governo, o seu “grande calcanhar de Aquiles”, aquele que vai ser o seu “maior problema até ao fim do mandato”. No seu habitual comentário semanal no jornal da noite da SIC, Luís Marques Mendes enumerou este domingo aqueles que considera os quatro grandes erros do governo de António Costa na questão da habitação, que este sábado esteve especialmente em foco, com manifestações em mais de vinte cidades do país a reunir dezenas de milhares de pessoas nas ruas.

Começou na inação — “O Governo leva 8 anos de funções, até há um ano, até ao PRR, praticamente não investiu na habitação, desvalorizou a habitação. Não tem obra, que é a prova dos 9” —; e continuou depois para a questão do programa Mais Habitação, e para os três erros que identifica nesse processo. “Percebeu-se logo que estava mal estruturado, mal pensado e mal apresentado. Em vez de incentivar os investidores, assustou-os”, determinou, para depois apontar o dedo diretamente a António Costa e o acusar de ter querido afrontar Marcelo Rebelo de Sousa em vez de investir num pacto para a habitação.

Há uma guerra entre o primeiro-ministro e o Presidente da República e António Costa preferiu bater o pé ao presidente em vez de pensar no país, porque um acordo era bom”, disse o comentador.

