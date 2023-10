O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) abandonou este domingo o Grande Prémio do Japão de MotoGP na 11.ª de 25 voltas com problemas mecânicos relacionados com a chuva intensa, quando era sexto classificado.

O piloto luso, que partiu da 16.ª posição, aproveitou a chuva que se abateu sobre o circuito de Motegi para fazer uma boa prova, chegando a rodar na quarta posição e em luta pelo pódio.

No entanto, na 11.ª volta, Oliveira começou a rodar de forma mais lenta, cerca de dois segundos mais lento do que o líder, o espanhol Jorge Martin (Ducati).

A corrida viria a ser interrompida na volta seguinte devido às más condições atmosféricas.