A ANA – Aeroportos de Portugal diz estar ainda a analisar o relatório divulgado esta segunda-feira pela comissão técnica independente (CTI) com as propostas para o aeroporto Humberto Delgado, de forma a que a infraestrutura consiga minorar algumas das atuais restrições. No entanto faz já uma primeira leitura. E para criticar.

“Numa primeira leitura, verifica-se a apresentação de algumas soluções que não fazem sentido e que, inclusivamente, foram anteriormente estudadas e preteridas pela ANA e por consultores internacionais do setor”, diz a ANA numa declaração escrita enviada ao Observador, não identificando quais as soluções propostas que a ANA considera não fazerem sentido.

A comissão técnica independente propõe, entre outras opções, a construção de um novo terminal (o terceiro) e desvio de alguns voos. Ainda prevê a desativação de Figo Maduro, e a relocalização dos bombeiros, deslocalizando também o parque de estacionamento para aproveitar esse espaço. A comissão apresentou propostas com e sem investimento. Nas que têm de ter dinheiro, a CTI faz uma estimativa por alto acima dos 300 milhões de euros.

Ao Observador, a gestora do aeroporto acrescenta que já tinham sido identificadas soluções para a implementação de projetos de otimização a curto prazo no Aeroporto Humberto Delgado (AHD)” e sobre essas “a ANA está a trabalhar ativamente com o Governo”.

O relatório que a ANA diz desconhecer refere as justificações dadas pela concessionária para não explicar o incumprimento de obrigações específicas de desenvolvimento do aeroporto de Lisboa em 2022 e que se prendem com a decisão do Governo de lançar uma avaliação ambiental estratégica sobre o novo aeroporto depois de ter caído a solução Portela mais Montijo.

Esta é a primeira reação da ANA ao relatório. A gestora diz, no entanto, que só agora “irá analisar o relatório divulgado hoje [segunda-feira] pela Comissão Técnica Independente (CTI)”, mas acrescenta que “desconhecia” esse relatório.

Não fica contudo claro da leitura do documento da CTI que tenha havido uma interação com a concessionária para elaborar este documento. Isto porque a resposta em que a ANA explica que o Governo está a analisar e ponderar as alternativas de obras propostas entregues à cerca de um ano é já de fevereiro deste ano e consta de uma comunicação remetida ao regulador, a ANAC, sobre o cumprimento destas obrigações de desenvolvimento da infraestrutura em Lisboa. A comissão presidida por Rosário Partidário refere apenas não ter conhecimento de que tenha sido aprovada a substituição dos projetos suspensos pelos novos.

Ao Observador, o Ministério das Infraestruturas com quem a ANA estará a negociar há um ano o perfil de obras na Portela e a negociação do contrato que lhes está associada, não fez qualquer comentário.

Nesta proposta sobre que se deve fazer para melhorar a Portela, a comissão técnica indica ainda que não foi “possível analisar a situação económico-financeira do AHD porque “a concessionária ANA não disponibilizou contabilidade separada para o AHD, que está integrado num conjunto de aeroportos, designado por grupo Lisboa, incluindo outros aeroportos do sistema nacional. Esta situação impede a análise individualizada do AHD. “