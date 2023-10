O colapso do teto de uma igreja no México terá deixado muitas pessoas presas nos destroços. Há um número indeterminado de feridos e mortos na sequência da acidente que ocorreu na igreja de Santa Cruz em Cuidad Madero que se localiza no Estado de Tamaulipas.

Segundo a BBC, o teto colapsou durante um batismo numa missa da tarde. Há indicação de que várias crianças estarão entre os que ficaram encurralados. Estão em curso operações de resgate. As imagens colocadas nas redes socais mostram o edifício em ruínas e uma multidão em redor dos destroços que tenta chegar aos que estão retidos dentro da igreja. As pessoas estão a usar pás para tentar remover os destroços.

???? Momento exacto de derrumbe de la Iglesia Santa Cruz en #CdMadero, #Tamaulipas. pic.twitter.com/t2MxkuuoSi — 4C News (@4CNewsMx) October 1, 2023

Segundo o jornal mexicano El Universal, as autoridades confirmaram a morte de três pessoas, duas mulheres e um bebé que ia ser batizado.

O colapso terá acontecido às 14h30 (hora local). As autoridades estão a pedir silêncio aos que estão em redor do edifício para tentar ouvir pedidos de ajuda de quem ficou preso.