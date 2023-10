Não se sabe se haverá Martinis (mexidos, mas não batidos), mas haverá, certamente, muita gente vestida a rigor no quartel-general da Bonhams em Londres no próximo dia 4 de outubro. O leilão “Sir Roger Moore – The Personal Collection” vai colocar sob o martelo mais de 200 lotes da coleção pessoal do ator, 50 anos depois da sua estreia no papel de agente irresistível. Parte do valor das vendas irá para a UNICEF.

Roger Moore (1927 – 2017) interpretou o famoso espião 007 em sete filmes da famosa saga, foi o ator a vestir a pele do famoso agente britânico do MI6 mais vezes e as peças que vão ser leiloadas podem ser vistas no site da Bonhams, neste link. O ator foi condecorado pela rainha Isabel II em 2003.

“Todas estas coisas ficaram em caixas depois da morte do meu pai”, disse Geoffrey Moore, filho mais velho do ator e da terceira mulher Luisa Mattioli, ao jornal britânico Telegraph. E acrescenta que a ideia do leilão foi dada por Michael e Shakira Caine, como forma de “tirar algo de bom da da sua morte”. O filho diz ainda que “grande parte desta decisão de vender é dar algo aos fãs”, porque diz que querem que estas sejam “usadas e apreciadas”.

Entre os lotes que vão a leilão estão pedaços da história da saga 007 através de muitas e variadas peças. Por exemplo, haverá um fato de ski usado no filme “A view to a kill” (1985). Este era um desporto que o ator adorava e até o levou a mudar-se para a Suíça, mas, segundo conta o filho, o contrato dos filmes 007 impedia-o de praticar, para que não se magoasse. A alfaiataria era uma peça chave do charme de James Bond e por isso mesmo, o guarda-roupa do agente secreto sempre esteve preenchido com belos fatos, fosse qual fosse a época ou estilo. Por isso, há também um fato usado no filme “A view to a kill” assinado por Douglas Hayward que é o lote com a expectativa de valor mais elevada deste leilão, entre as 20 mil e as 30 mil libras (entre os 23 mil e os 34 mil euros). Há também fatos completos usados nos filmes “Octopussy” (1983) e “The spy who loved me” (1977). Há muitas criações da alfaiataria Douglas Hayward e casacos, estando as peças de roupa entre os lotes com valor estimado mais elevado.

O ator foi também protagonista das séries de televisão “o Santo” e “Os Persuasores” – nesta última, era mesmo possível ler nos créditos que era o próprio Moore quem tratava do seu guarda-roupa na série. Vestir bem era uma regra que acompanhava este 007 na vida pessoal, tanto ou mais do que no ecrã. No leilão da Bonhams vão estar à venda peças como pastas Louis Vuitton, botões de punho de marcas como Asprey, Tiffany & Co e Piaget e também muitas gravatas. Há também, claro, relógios, gadget de espião de exceção nas histórias de James Bond e acessório de luxo no guarda-roupa masculino. Neste leilão vão estar sob o martelo peças Ómega e Montblanc. Há ainda obras de arte, várias canetas nas respetivas caixas, prémios, óculos, livros, skis de pista, guiões que foram enviados a Moore, passaportes e até uma cama em madeira que tinha no seu chalé na Suiça.