A “guerra” de comunicados não é propriamente uma novidade no futebol português e na Primeira Liga, mas a temporada de 2023/24 abriu um novo fluxo de destinatário nos ataques que vão sendo feitos pelas palavras que condenam atos e este fim de semana voltou a ser exemplo paradigmático disso mesmo, com o FC Porto a reforçar as críticas que também já tinham sido feitas pelo rival à arbitragem do Farense-Sporting, que acabou com vitória dos leões em cima do minuto 90 com uma grande penalidade marcada por Gyökeres.

“Tal como em Rio Maior, onde ganhou com um golo irregular, o Sporting voltou a beneficiar de más decisões dos árbitros para vencer em Faro. De acordo com a generalidade dos analistas, Gonçalo Silva não deveria ter visto o cartão vermelho, Hjulmand deveria ter sido expulso e não existiu qualquer falta que justifique a marcação do penálti que decide o jogo. Perante a inação do VAR, fica a pergunta: os telemóveis estavam sem bateria?”, questionou o FC Porto na newsletter Dragões Diário, fazendo também alusão ao golo marcado por Paulinho logo no terceiro minuto do encontro com o Casa Pia, relativo à segunda jornada.

“O que está a acontecer no Campeonato português é demasiado grave para não preocupar quem gosta de futebol e de verdade. Quem não vê o que se vê tão bem não pode ter a responsabilidade de arbitrar jogos. Isto assim está a ser uma gigantesca farsa”, tinha apontado logo no sábado à noite Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação dos azuis e brancos, a propósito do triunfo leonino em Faro.

Também este domingo, o Benfica visou a arbitragem do árbitro Luís Godinho e do VAR Manuel Mota na partida do Sporting no Algarve, não deixando passar aquilo que aconteceu após o clássico com o FC Porto na Luz. “A generalidade da crítica é unânime: em Faro houve uma expulsão perdoada e um penálti inexistente que permitiram ao Sporting chegar à vitória no final do jogo. A mesma crítica que, de forma quase unânime, não alinhou no habitual ‘choradinho’ e considerou justa e justificada a expulsão de Fábio Cardoso por falta sobre Neres, na Luz. Da nossa parte, estamos cada vez mais focados e empenhados em vencer os nossos jogos. E sempre a contar com o verdadeiro apoio que temos – dos milhares de adeptos que, como na sexta-feira, empurram a equipa para as vitórias”, escreveu o clube na newsletter diária.

De recordar que, no final da sétima jornada, o Sporting é agora líder isolado do Campeonato com 19 pontos, mais um do que o Benfica e mais três do que o FC Porto. Na próxima jornada, que se realiza depois de mais uma ronda europeia e antecede nova paragem para compromissos das seleções, o Benfica desloca-se à Amoreira para defrontar o Estoril no sábado (20h30), ao passo que FC Porto e Sporting jogam na condição de visitados no domingo frente a Portimonense (18h) e Arouca (20h30), respetivamente.