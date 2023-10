É a primeira onda de choque no seguimento do resultado das eleições parlamentares eslovacas, que deram a vitória, com cerca de 23% dos votos, ao candidato de esquerda e que é manifestamente contra o envio de ajuda militar à Ucrânia, Robert Fico. O atual governo em funções da Eslováquia acusou, esta segunda-feira, a Rússia de “interferência eleitoral” devido às declarações do chefe dos serviços de informações russo externo (SVR), Sergei Naryshkin, que, dois dias antes do ato eleitoral, duvidou da credibilidade da realização de eleições na Eslováquia e acusou o Presidente norte-americano, Joe Biden, de estar a interferir nas eleições.

De acordo com a agência TASS, Sergei Naryshkin alegava, a 28 de setembro, que a SVR estava a monitorizar um “aumento da interferência na situação interna política na Eslováquia” por parte dos Estados Unidos. “Em geral, a mensagem dos Estados Unidos aos seus minions europeus é muito simples e até lembra alguns chamamentos do terceiro Reich”, alegava o responsável russo.

Ora, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros eslovaco, estas declarações constituem uma tentativa de interferência eleitoral. “Protestamos contra as declarações falsas dos serviços de informações russos que colocaram em dúvida a integridade das eleições livres e democráticas da Eslováquia.” A diplomacia do país do centro europeu foi mais longe e acusou a Rússia de “espalhar desinformação” no que diz ser uma “ingerência inaceitável da Federação Russa” no processo eleitoral.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.