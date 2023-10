O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos laranja de tempo quente para a costa Sul e regiões montanhosas da Madeira, entre as 09h00 de quarta-feira e as 18h00 de quinta-feira.

Segundo o IPMA, na costa Sul e regiões montanhosas a previsão é de “persistência de valores muito elevados da temperatura máxima”.

Na costa Norte e em Porto Santo, vigoram desde as 18h12 desta segunda-feira e as 18h00 de quinta-feira avisos amarelos de tempo quente, com “persistência de valores elevados da temperatura máxima”.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.