Este sábado decorreram um pouco por todo o país manifestações convocadas para reivindicar o direito à habitação, mas para além de confrontos com o Chega e montras vandalizadas em Lisboa, o que ficou desse dia foi muito a memória de palavras de ordem contra os senhorios, contra o mercado imobiliário e até contra os turistas. No Contra-Corrente de hoje queremos discutir o que tinha o país, e todos os que procuram casa para morar, o que é que todos têm a ganhar ou a perder se se desse ouvidos ao que gritaram os manifestantes. Serão os senhorios o verdadeiro vilão?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.