Missão Democracia” é o título de uma coleção de livros para crianças, a lançar esta semana pelo parlamento, e que aborda temas como liberdade e cidadania, a propósito dos 50 anos do 25 de Abril de 1974.

A coleção tem início com o livro “A melhor amiga da menina República”, escrito por Isabel Zambujal e ilustrado por Bernardo P. Carvalho, a apresentar na quinta-feira em Lisboa, no dia em que se comemora a Implantação da República.

Até 2024 serão publicados 12 livros ilustrados, convocando autores portugueses de várias gerações e sensibilidades artísticas, para abordarem, conjugando ficção e informação, temas que se relacionam com 50 anos da história recente do país.

O que queriam era construir, na contemporaneidade, um conjunto de livros infantis que fossem muito interessantes não só pelos temas, mas também pela sua forma de escrita, ilustração e pelo seu todo enquanto objeto, que pudesse ser também contemporâneo”, explicou à agência Lusa a especialista em livro infantil Dora Batalim Sottomayor, consultora da coleção.

Além da República, a coleção terá livros sobre a Constituição, sobre a ditadura, leis, eleições e deputados, sobre a União Europeia e sobre a própria revolução de 25 de Abril de 1974.

Entre os autores convocados para este projeto editorial estão as escritoras Luísa Ducla Soares, Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada, Isabel Minhós Martins e Rita Taborda Duarte, os escritores Gonçalo M. Tavares, Afonso Cruz e David Machado, e ainda, na ilustração e desenho, Madalena Matoso, Mantraste, Rachel Caiano, Mariana Rio, Catarina Sobral ou António Jorge Gonçalves.

Segundo Dora Batalim Sottomayor, os 50 anos da Revolução dos cravos foram o mote para a iniciativa, a cargo da Assembleia da República, mas a coleção também vai preencher um espaço na divulgação sobre esta temática, que tem poucos títulos publicados.

Estes livros, a ideia é que possa mesmo ser para todos. E que seja muito plural, com a participação de tantas pessoas distintas. […] Não são livros para ser distribuídos nas escolas. São para ser vendidos numa livraria e que a qualidade gráfica, de escrita e de produção esteja cuidada; pretende-se que os temas ganhem em sinergia”, disse a curadora.

O projeto contou com a participação de consultoria do parlamento e cada livro incluirá páginas finais com informação que complementa o tema abordado pelos autores, seja com uma cronologia, um glossário ou uma proposta de jogo.

Neste mês serão lançados os dois primeiros títulos da coleção.

Na quinta-feira, é apresentado no parlamento, em Lisboa, o livro “A melhor amiga da menina República”, com a presença de Isabel Zambujal, Bernardo P. Carvalho e Dora Batalim Sottomayor.

No dia 20 será lançado “Voltas e Reviravoltas — A Cidadania”, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, com ilustrações de Mantraste, no âmbito do festival literário Fólio, em Óbidos.

Segundo o festival, o livro será apresentado pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, com a presença das autoras, do ilustrador e da curadora da coleção.