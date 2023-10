Em atualização

Dois homens, ambos estrangeiros, foram atacados com recurso a machetes na via Casilina, em Roma, em frente a uma loja de kebabs, avançou a agência italiana ANSA.

O crime aconteceu no final da tarde desta terça-feira, tendo um dos homens ficado “gravemente ferido” e sido submetido a uma cirurgia de urgência, no hospital San Giovanni. Ainda assim, o “seu estado é crítico”. Já o segundo ferido, foi internado na clínica Umberto I.

O agressor fugiu imediatamente do local, antes da chegada da polícia de Prenestino e da Brigada Móvel. O caso já está a ser investigado e as autoridades estão a tentar recolher testemunhos e a “verificar se existem câmaras de vigilância na zona”, que possam identificar o autor do crime.