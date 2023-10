A fotógrafa D.M. Terblanche venceu o prémio Emergentes 2023, atribuído no âmbito dos Encontros da Imagem, anunciou esta segunda-feira a organização da iniciativa.

O prémio foi atribuído a “Holyday”, em que a fotógrafa combina momentos do dia-a-dia da sua família com cenas domésticas reconstruídas.

“Um exercício que lhe permite aceitar o teor imprevisível da vida, marcada pelo terror, pelo luto e pela alegria de quem acaba por sobreviver”, lê-se no comunicado divulgado pela organização.

Na categoria “Discovery Awards”, o prémio foi para Davide Degano, com o projeto “Romanzo Meticcio”.

“One shower a week”, de Mariet Dingemans, é o projeto vencedor na categoria Photobook Award.

As exposições dos artistas selecionados para a 33.ª edição dos Encontros da Imagem podem ser visitadas até 28 de outubro, nas cidades de Braga, Porto, Guimarães e Barcelos.

Em Braga, vão ainda ter lugar as últimas sessões do ciclo de cinema dos Encontros, no Theatro Circo e na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.