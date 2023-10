O atual líder do PS/Madeira já tem um candidato a seu sucessor. Sérgio Gonçalves anunciou na segunda-feira que não se recandidatava ao lugar, depois dos resultados obtidos nas legislativas regionais e, ainda no mesmo dia, Paulo Cafôfo chegou-se à frente. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas revelou ao final da noite à TSF que se vai candidatar à chefia do PS/Madeira: “A causa da minha vida”, disse o governante.

E vai já dizendo que se for eleito, não pensa deixar o Governo, já que os dois cargos não são “de maneira nenhuma”, incompatíveis. “Serei mesmo candidato para uma liderança do partido, mas mais do que isso, o meu objetivo é encabeçar um movimento que seja aglutinador”, explicou à rádio o antigo autarca do Funchal (2013-2019).

O seu alvo está ja definido: fazer uma oposição “cerrada” a pensar nas regionais da Madeira, “daqui a quatro anos ou quando acontecerem”, em que será candidato.