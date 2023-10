Uma “bola de fogo gigante” foi avistada em Oxfordshire, no interior de Inglaterra, na sequência de uma explosão, segundo relata a Sky News. O incêndio terá começado quando um relâmpago atingiu um depósito de gás de uma empresa de processamento de resíduos alimentares e reciclagem de resíduos verdes já durante esta segunda-feira, durante uma tempestade. As imagens começaram a circular nas redes sociais.

A explosão ocorreu na Severn Trent Green Power, que confirmou o sucedido em comunicado. “Esta noite, um tanque digestor nas nossas instalações em Cassington, perto de Yarnton, em Oxfordshire, foram atingidas por um relâmpago, o que causou uma explosão nos nossos depósitos de biogás”, segundo cita a Sky News. “Felizmente ninguém se magoou e estamos a trabalhar com os serviços de emergência para garantir que o local é seguro para podermos ver os danos assim que possível.”

A explosão e o incêndio assumiram a forma de uma bola de fogo no horizonte o que levou muitas pessoas a partilharem imagens nas redes sociais e a notícia a transcender as fronteiras do Reino Unido.

Acorreram ao local seis viaturas e mais 40 profissionais, entre eles bombeiros e polícias e ainda quatro ambulâncias, segundo a BBC. Os paramédicos no local estavam de prevenção para assistir os polícias e bombeiros ao serviço no local.

O incidente levou ao corte de da estrada A40 e os residentes da área foram avisados para se manterem dentro de casa e fecharem portas e janelas. Segundo o jornal Oxfordmail, a explosão aconteceu às 19h20 e a polícia local afirma não haver feridos. A zona de Oxfordshire está sob alerta amarelo até às 2h00 da manhã por causa de tempestades e chuvas fortes. O jornal DailyMail dá conta de relatos segundo os quais mais de mil casas terão ficado sem eletricidade na sequência da explosão.