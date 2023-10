Amanhã é 5 de Outubro e teremos em Lisboa as tradicionais comemorações da implantação da República, uma festa a que os monárquicos respondem comemorando um outro 5 de Outubro, o de 1143, o da fundação de Portugal. Este ano vamos ter ainda outra festa, dois dias depois, em Mafra, onde o herdeiro do trono, D. Duarte Pio, vai casar a sua filha. Será o primeiro casamento real em 25 anos. Está a ser preparada uma grande festa e no Contra-Corrente de hoje queremos discutir o que representa ter uma Casa Real quando somos uma República. Pode (ou deve) a República associar-se e aplaudir o evento?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.