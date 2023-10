Passaram 588 dias desde que as forças russas invadiram o território ucraniano e durante a manhã desta quarta-feira a União Europeia admitiu estar prestes a abrir as negociações para a adesão da Ucrânia, estando previsto um anúncio formal para dezembro.

Segundo três diplomatas da organização, os líderes preparam-se para dar ‘luz verde’ a Kiev para começar as conversações, algo que deve acontecer depois da publicação do relatório intercalar, que descreve as condições para os países candidatos aderirem.

A manhã ficou ainda marcada pela atribuição do prémio Nobel da Química a um cientista russo, tendo a Academia Real das Ciências Sueca, sido questionada sobre a escolha tendo em conta o contexto da guerra na Ucrânia. “A nacionalidade aqui não importa”, respondeu.

