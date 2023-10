As pragas de percevejos aumentaram exponencialmente em França e este cenário já obrigou o governo francês a marcar uma reunião com carácter de urgência já para esta quarta-feira. E estes insetos não estão a ser encontrados apenas nos lugares mais comuns — nos colchões –, mas também em comboios, no metro e nos cinemas e até no aeroporto Charles de Gaulle.

Os alertas sobre as pragas de percevejos começaram a ser dados este verão, quando várias pessoas começaram a publicar nas redes sociais imagens destes insetos nas cadeiras de várias salas de cinema. Ao mesmo tempo eram também feitos relatos da existência de percevejos em hotéis. Depois disso, os transportes públicos parecem também não ter escapado a estes insetos e os utilizadores já começaram a viajar em pé, para evitar contacto com os bancos.

A imprensa francesa dá ainda conta do impacto que está a ter esta praga de percevejos, com consequências que vão desde as financeiras à saúde mental. Ao Le Figaro, por exemplo, várias pessoas deram o seu relato e contaram como estão a enfrentar esta praga. “Quando vi as marcas de picadas nos braços da minha filha de 6 anos, senti-me deprimida”, contou Sophie, acrescentando que levou 60 sacos de roupa para a lavandaria, para lavar praticamente tudo aquilo que tinha em sua casa.

Os relatos dão ainda conta da chegada destes insetos às escolas, que estão agora com um problema: as empresas de desinfestação têm as suas agendas completas. Por exemplo, a escola Albert Camus, Villefranche-sur-Saône, teve mesmo de encerrar as portas.

Já esta quarta-feira, o ministro dos Transportes, Clément Beaune, vai reunir com as empresas de transportes, durante a manhã, para tentar encontrar uma solução para controlar os percevejos, pelo menos, nas redes de transportes.