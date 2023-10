O Serviço de Urgência Básico (SUB) de Ponte de Lima está este mês sem especialistas de medicina interna, devido à indisponibilidade dos médicos em realizar mais horas extraordinárias, disse esta terça-feira fonte sindical.

A fonte do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) afirmou à agência Lusa que, apesar de não ser um serviço obrigatório por se tratar de um SUB, o hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, “há vários anos que tem aquela especialidade“.

Este mês, por falta de médicos para suprir a falta de médicos que recusam exceder as 150 horas extraordinárias, o serviço de medicina interna, de apoio à urgência, está encerrado”, garantiu a fonte.

A ULSAM gere o hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima. Integra ainda 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença, servindo uma população residente de 231.488 habitantes nos 10 concelhos do distrito e algumas populações vizinhas do distrito de Braga.

Em setembro, um grupo de profissionais enviou ao ministro da Saúde uma carta aberta com mais de 1.000 assinaturas de médicos a avisar da sua indisponibilidade para fazerem mais horas extras.

Desde então, segundo o movimento Médicos em Luta, a indisponibilidade dos médicos provocou “problemas na elaboração da escala do serviço de urgência” em pelo menos 21 hospitais, incluindo Viana do Castelo, Garcia da Orta, Bragança, Barreiro, Guarda, Viseu, Santarém, Braga, Matosinhos, Leiria, Aveiro, Caldas e Torres Vedras, Portimão e o Hospital Santa Maria.

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) agendou uma manifestação nacional para o dia 17, frente ao Ministério da Saúde.