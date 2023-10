A Associação dos Promotores e Investidores Imobiliários (APII) exige “clarificação” sobre o fim do regime fiscal para residentes não habituais anunciada pelo primeiro-ministro e alertou que pode levar ao cancelamento de investimentos em Portugal.

Em comunicado, a APII exigiu “clarificação” e pediu “explicações” ao executivo, depois de António Costa ter anunciado numa entrevista à TVI/CNN que tinha intenção de acabar com o regime fiscal especial para Residentes Não Habituais (RNH).

Considera a APPII que esta é mais uma medida avulsa do Governo, despida de qualquer lógica que vai afastar ainda mais talento e mão-de-obra altamente qualificada do país”, por isso, a associação quer “explicações do Governo com caráter de urgência sobre quais as alterações que pretende realizar a este regime, quando vão ser implementadas e sobretudo qual o impacto real que esta vai ter na economia do nosso país”.