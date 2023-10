À segunda edição do Festival Cuca Monga, esta quarta-feira, 4 de outubro, a editora e coletivo artístico quis celebrar no local onde tudo começou, na Rua do Centro Cultural, no bairro lisboeta onde durante vários anos tiveram estúdio, no qual gravaram discos e orquestraram não só a carreira dos Capitão Fausto, como as de outras bandas e projetos afiliados que se seguiram.

Todo o tom do festival quer-se íntimo e familiar, e isso notou-se desde logo quando vimos elementos dos Capitão Fausto a transportar extintores ou a dar indicações aos seguranças. Foram eles mesmos que produziram este evento de quatro palcos que fechou a rua e originou uma festa animada, com bancas e DJ sets no exterior.

Envolveram o público local do bairro e, porventura, terão atraído admiradores de outras origens, que se reveem neste “nicho” — como Domingos Coimbra, baixista dos Capitão Fausto e membro essencial da Cuca Monga, descreveu em antecipação ao Observador — que pode oscilar entre a pop e o alternativo, mas que tem certamente um espírito indie, tal como este festival, organizado com alguma inocência, mas superando a falta de meios com muita força de vontade e espírito positivo.

