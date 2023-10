O Fluminense venceu na quarta-feira o Internacional por 1-2, com dois golos em seis minutos, chegando à final da Copa Libertadores, onde procura o primeiro título na principal competição de clubes da América do Sul.

A primeira mão entre as duas equipas brasileiras tinha terminado empatada 2-2, na semana passada, no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, casa do Fluminense, onde a final vai ser disputada em 4 de novembro.

O rival do Fluminense vai ser esta quinta-feira conhecido, após a partida, em São Paulo, entre o Boca Juniors, da Argentina, e o Palmeiras, do Brasil, treinado pelo português Abel Ferreira. A primeira mão terminou sem golos, em Buenos Aires, na semana passada.

O Internacional abriu o marcador aos 9 minutos do primeiro tempo com um golo de cabeça de Gabriel Mercado.

O Fluminense manteve a pressão durante a segunda parte, mas ofereceu aos anfitriões vários contra-ataques que poderiam ter acabado com o sonho da final, caso o avançado equatoriano Enner Valencia tivesse sido mais certeiro em duas finalizações.

A equipa do Rio de Janeiro empatou aos 81 minutos num contra-ataque que terminou com um pontapé de John Kennedy. Seis minutos depois, o maior goleador da Copa Libertadores, German Cano, marcou o 12.º golo no torneio.

O Fluminense disputou a final da Copa Libertadores em 2008, mas perdeu nas grandes penalidades para a Liga de Quito, do Equador.