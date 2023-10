Parlamento Europeu aprova Wopke Hoekstra como comissário para a Ação para o Clima

Wopke Hoekstra reuniu o voto favorável de 279 eurodeputados, 173 contra e 33 abstenções. Já Sefcovic passou no crivo do PE com 322 votos favoráveis, 158 contra e 37 abstenções.