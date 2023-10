Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, agradeceu o apoio militar europeu e informou sobre os progressos da contraofensiva da Ucrânia durante a cimeira da Comunidade Política Europeia, que decorre em Granada, Espanha, noticiou a EFE.

Informei Charles Michel (presidente do Conselho Europeu) sobre os progressos da nossa contraofensiva e sobre as necessidades prioritárias da Ucrânia em matéria de defesa”, afirmou Zelensky na sua conta na rede social X (ex-Twitter).

O chefe de Estado ucraniano recordou que a Ucrânia pode contar com uma “assistência militar adicional” já prometida pela União Europeia (UE) e por alguns Estados-membros e com um “apoio estável” a Kiev por parte do Fundo Europeu para a Paz.

Zelensky sublinhou a importância “simbólica e prática” da reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Kiev, na segunda-feira, e agradeceu à UE o seu apoio contínuo à Ucrânia.

O presidente ucraniano e Charles Michel debateram também a chamada Fórmula de Paz apresentada pela Ucrânia para pôr termo à guerra e à retirada das tropas russas do seu território.

Michel e Zelensky analisaram ainda os “preparativos para a Cimeira Mundial da Paz”, que a Ucrânia espera que obtenha o apoio à iniciativa de países de todos os continentes.