Começou na base da reviravolta, continuou na base da reviravolta. Após a entrada em falso no Campeonato com derrotas frente a Al-Ettifaq e Al Taawon (que lidera de forma surpreendente a prova não sendo uma das quatro equipas que passaram a ser detidas pelo Fundo Soberano, com tudo o que isso confere depois a nível de investimento), o Al Nassr sofreu para garantir a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia mas passou nos descontos o Al Ahli do Dubai, iniciando ainda uma série de triunfos consecutivos que teve o décimo capítulo na segunda jornada da Champions diante do Istiklol apesar da saída para o intervalo com desvantagem no marcador. No final, voltou a ganhar o conjunto de Riade e manteve-se a sequência.

“Controlámos a partida com 82% de posse de bola e criámos creio que 27 oportunidades. As sensações não estavam a ser boas quando estávamos em desvantagem, mas a minha confiança nos jogadores não tem limites. Posso dizer que abanei os jogadores ao intervalo. Disse aos meus jogadores que se jogássemos o segundo tempo ao mesmo nível dos últimos minutos do primeiro tempo, venceríamos o jogo e assim foi”, resumiu o técnico Luís Castro após a reviravolta que deixou o Al Nassr na liderança do grupo.

Agora, num calendário que não dá tréguas e que consegue ser tão ou mais carregado a nível de jogos do que qualquer equipa europeia, seguia-se mais uma partida da Liga saudita diante do Abha, atual antepenúltimo classificado da prova. Antes do apito inicial, o encontro seria sempre marcado pela entrega de prémios aos melhores de setembro, com Ronaldo a receber a distinção de Jogador do Mês (onde foi o melhor marcador) e Luís Castro a ter também o troféu de Treinador do Mês (somando por vitórias os jogos realizados). Depois, o que mais interessaria seria a conquista de mais três pontos. Foi isso que não aconteceu: após uma série de dez vitórias consecutivas e de um avanço de 2-0, o Al Nassr permitiu o empate e pode ficar mais distante dos rivais diretos Al Hilal e Al-Ittihad passarem na classificação caso vençam os respetivos compromissos.

O Al Nassr teve uma entrada a ligar o “rolo compressor” em termos ofensivos logo nos minutos iniciais, com o golo inaugural a demorar apenas três minutos a chegar: Cristiano Ronaldo isolou na esquerda Brozovic no movimento de rutura com um toque de calcanhar, o antigo médio do Inter cruzou bem para a área e Otávio teve tempo para receber, orientar e escolher o lado para bater Ciprian Tatarusanu, antigo guarda-redes do AC Milan que é uma das “estrelas” do Abha a par de Krychowiak, Toko Ekambi e Felipe Caicedo (que ficou de fora). Pouco depois, Talisca arriscou a meia distância para defesa do experiente guarda-redes romeno, de seguida foi Sadio Mané a desviar ao lado e ainda houve mais uma tentativa de Talisca na sequência de uma combinação entre Ronaldo e Mané que deixou a segunda bola para o brasileiro. O domínio era total.

De forma quase natural, o Al Nassr chegaria ao 2-0 ainda antes da meia hora, numa jogada que mostrou bem a qualidade que os reforços que chegaram esta temporada oferecem à equipa: Otávio recuperou uma bola na direita que Alex Telles deixou passar por estar em fora de jogo, fez um passe para a entrada da área onde Aymeric Laporte distribuiu para a esquerda em Sadio Mané e Talisca surgiu na zona entre centrais e guarda-redes para desviar à saída de Tatarusanu (28′). As facilidades eram tantas que passaram a facilitismo, algo que foi aproveitado da melhor forma pelo Abha: Saad Bguir reduziu num penálti cometido por Otávio (36′) e Al Sudani teve nos pés o empate nos descontos, no seguimento de uma bola bombeada para a área.

O segundo tempo não trouxe de novo a melhor versão do Al Nassr e foi o Abha a ter mais uma oportunidade de ouro para a igualdade com Nawaf Alaqidi a evitar com os pés o remate de Toko Ekambi na área (55′). Foi mais um susto para o conjunto da casa e também uma espécie de despertador para o que haveria ainda por jogar, com Ronaldo a aparecer com um golo anulado por fora de jogo (na primeira parte acertara de cabeça na trave mas também em posição irregular), Sadio Mané a rematar rasteiro para defesa de Tatarusanu e Alex Telles a testar a meia distância por cima antes de Ronaldo voltar a ter uma tentativa defendida pelo romeno e outra isolado que saiu ao lado. O jogo não “fechava” e os visitantes tinham uma palavra a dizer, com Toko Ekambi a sair da área para aproveitar o espaço no corredor central para atirar forte para o 2-2 (90+2′).