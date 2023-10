O futebolista português Josué Pesqueira foi detido na noite desta quinta-feira na sequência de confrontos entre a polícia dos Países Baixos e representantes do clube polaco onde atua, o Légia Varsóvia, após jogo da Liga Conferência com o AZ Alkmaar, que ganhou a partida por 1-0.

Após a derrota, a comitiva do Légia preparava-se para abandonar o estádio do AZ quando se terá visto impedida pelas autoridades neerlandesas. A polícia terá fechado a porta que liga o balneário ao autocarro, proibindo a saída dos jogadores e impedindo também a saída do veículo por motivos de segurança.

As informações estão a ser avançadas pela imprensa dos Países Baixos e da Polónia, como é caso do Polski Sport, que indica que terá havido agressões entre a equipa e seguranças do estádio. O presidente e dono do Légia, Dariusz Mioduski, terá sido um dos agredidos. Mioduski marcou uma conferência de imprensa para esta sexta-feira às 14h (locais, menos uma hora em Lisboa) para esclarecer os acontecimentos que o clube descreve como “escandalosos”.

Szanowni Państwo, w związku ze skandalicznymi wydarzeniami po meczu z AZ Alkmaar, o 14:00 na stadionie odbędzie się konferencja prasowa prezesa Legii Warszawa Dariusza Mioduskiego. Media uprzejmie prosimy o obecność na konferencji i nieangażowanie drużyny po powrocie na lotnisko… — Legia Warszawa ???? (@LegiaWarszawa) October 6, 2023

Além de Josué, que é capitão do Légia, foi detido o defesa Radovan Pankov. O Mais Futebol diz ter conseguido apurar que as autoridades entraram no autocarro para deter o jogador sérvio — que terá estado no centro da confusão — quando o português se intrometeu, acabando por também ser levado, algemado, pela polícia.

????Josue prowadzony w kajdankach przez policję do radiowozu. Nieprawdopodobne zdarzenia w Alkmaar. @sport_tvppl pic.twitter.com/iltohCgeCy — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) October 5, 2023

Os dois jogadores passaram a noite numa esquadra em Alkmaar, nos Países Baixos, e deverão ser presentes a um juiz esta sexta-feira de manhã. O Polski Sport escreve que tudo aponta para que Josué Pesqueira e Radovan Pankov não tenham regressado à Polónia com os seus companheiros de equipa, uma vez que o avião estava programado para as 10h (menos uma hora em Lisboa).

Na rede social X (antigo Twitter), o jornalista polaco Piotr Kamieniecki, que tem partilhado informações (e imagens) sobre o caso que envolve o jogador português, reitera que Josué e Radovan Pankov não regressaram à Polónia. Com os futebolistas, que já “têm um advogado local”, terão ficado os representantes do Légia Varsóvia.

Legia wylatuje do Warszawy. Na pokładzie nie będzie Josue i Pankova. Zostają z nimi przedstawiciele klubu. Do tego maja lokalnego prawnika. @sport_tvppl — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) October 6, 2023

O primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki, recorreu à rede social X para informar que já pediu uma “ação diplomática urgente” ao Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco para “verificar os acontecimentos desta noite”. “Os jogadores e adeptos polacos devem ser tratados de acordo com a lei. Não há consentimento para quebrá-lo”, acrescentou.

Bardzo niepokojące doniesienia z Alkmaar. Poleciłem @MSZ_RP pilne działania dyplomatyczne w celu weryfikacji wydarzeń z nocy.

Polscy zawodnicy i kibice muszą być traktowani zgodnie z prawem. Nie ma zgody na jego łamanie. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 6, 2023

O português Josué Pesqueira, médio de 33 anos que conta com quatro internacionalizações, representa o Légia Varsóvia desde 2021. Em Portugal, de acordo com dados disponíveis no Transfermarket, passou por clubes como Sporting de Braga, FC Porto, Paços de Ferreira, Penafiel e Covilhã.