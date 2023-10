Mais de um quinto dos trabalhadores da administração pública, situados na base remuneratória, com salário de 769,20 euros, vão ter aumentos salariais de 6,8% no próximo ano, disse esta sexta-feira fonte oficial do Ministério da Presidência.

De acordo com fonte do gabinete, serão cerca de 22% os trabalhadores da administração pública que terão direito a uma atualização da base remuneratória, em 6,8%, passando assim a receber 821,83 euros.

As últimas estatísticas da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) mostram que em junho o número total de trabalhadores no setor público era de 745.707.

O Governo apresentou esta sexta-feira aos sindicatos da administração pública uma nova proposta de aumentos salariais para 2024, no âmbito da negociação salarial anual e das medidas para o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

Segundo a proposta, os aumentos são de 6,8% na base remuneratória e vão até 3% no topo.

Isto significa que os salários até ao nível remuneratório 24, a que corresponde um salário de 1.754,41 euros, terão um aumento em cerca de 52 euros e, a partir deste nível, a subida será de 3%, resultando em acréscimos superiores.