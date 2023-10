Amélia

Rua Senhora da Luz, 4150-697 Porto. Todos os dias das 10h00 às 19h00

Para os fãs do Nicolau: da capital à invicta, a Amélia seguiu os passos do namorado Nicolau e rumou a norte para presentear os seus visitantes com o estilo sofisticado e as famosas panquecas a que habituou os lisboetas. É na Foz do Porto, com morada junto à praia, que a poodle abre portas para um menu que promete ser uma viagem pelos sabores do mundo. Para os clientes habituais do Grupo Nicolau, não vão faltar os ovos Amélia, o Risotto de Abóbora ou, lá está, as clássicas panquecas com mel, doce, nutella ou maple syrup. Pelo mundo, os novos pratos viajam por países como o Israel — com a Sakshuka, feita de ovos escalfados em molho de tomate picante, vegetais, feta e coentros — ou a China — com o Chow Fun, massa da arroz com carne de vaca e couve pak choi, e os Tacos de Pato, com pickles asiáticos e molho hoisin. A completar o menu, estão ainda os smoothies com opções como o Basílio, de banana, maracujá e leite de coco, o Rossini, de sumo de morango e espumante, ou a icónica Bloody Mary.

Sea Life Porto

1ª Rua Particular Castelo Queijo, 4100-379 Porto. Todos os dias das 10h00 às 18h00, sábado e domingo até às 19h00. Bilhete diário entre 11,95€ e 28,95€

Para uma viagem ao fundo do mar: é no segundo maior aquário de Portugal que, pela primeira vez, a inteligência artificial é utilizada para acompanhar a vida marinha em tempo real. O Sea Life Porto lançou uma aplicação que permite aos seus visitantes reconhecer e identificar as criaturas do mar à medida que exploram o aquário. Desta forma, o objetivo da SeaScan é proporcionar uma visita mais enriquecedora, educativa e dinâmica através de missões, desafios e questionários sobre as espécies marinhas, poluição e proteção dos oceanos. A aplicação é gratuita mas para visitar o Sea Life Porto os bilhetes variam entre os 11,95€ e os 28,95€.

Padaria Portuguesa

Lisboa, Setúbal e Porto. Cada embalagem a 2,90€

Para oferecer aos amigos de quatro patas: petfriendly desde 2021, a Padaria Portuguesa vai passar a ter mais do que taças de água ao dispor para os cães. A partir de dia 4 de outubro — para celebrar o Dia Mundial do Animal — as 65 lojas da marca vão ter à venda biscoitos caseiros para cães. Nutritivos e saudáveis, os novos snacks são feitos com farinhas de espelta e de aveia e têm o valor de 2,90€ por embalagem. O Dia Mundial do Animal vai continuar a ser celebrado a 7 de outubro na Padaria Portuguesa da Avenida da República, em Lisboa, onde o João Azevedo da Be My Friend vai fotografar os amigos de quatro patas que se inscreverem antecipadamente, a partir de dia 4, no Instagram da marca.

XXL By Olivier

Calçada da Estrela 57, 1200-661 Lisboa. De segunda-feira a quarta-feira das 12h30 às 01h00, sexta-feira

Para um almoço à portuguesa: é em frente à Assembleia da República, em Lisboa, que o XXL By Olivier regressa à rotina com os tradicionais sabores portugueses, com um twist do chef, e uma novidade tropical. O novo menu de almoço desta emblemática casa de São Bento tem o valor de 18€ e vem elevar os sabores clássicos que Olivier designa como “cozinha de abraço de mãe”. De segunda a sexta-feira, as opções são Bife raspado, molho Olivier com batata frita e ovo estrelado, Salada César com peito de frango, Açorda de camarão ou Bife de tártaro com batata frita, e incluem couvert, água e café. Às segundas, quartas e sextas-feiras há pratos especiais, servidos à descrição: a feijoada de gambas e choco, a picanha e o cozido à portuguesa, respetivamente. Os três menus têm o valor de 25 euros e incluem também couvert, água e café.

Brigadeirando

Rua Rodrigues de Faria 103, 1300-553 Lisboa. Todos os dias das 10h00 às 19h00

Para adoçar a mudança de estação: bolo, tablete de chocolate ou brigadeiro, aqui o açúcar é rei. A Brigadeirando lançou uma nova coleção para celebrar o outono onde o protagonista são os loucos anos 20. Com cor, movimento e sempre com o chocolate à mistura, Carolina Henke deu vida à Nobres Folias com o objetivo de escapar às antigas coleções que ao longo de oito anos a Brigadeirando tem vindo a oferecer aos seus clientes. Sempre com a estética em atenção, a coleção de outono-inverno é assim composta por cinco mini bolos, três bolos charlotte — vegan de cenoura com chocolate, milho com goiabada e chocolate com brûlée —, uma tarte especial de café e um conjunto de três tabletes de chocolate. E porque a nova estação merece novos sabores, à lista de brigadeiros juntam se baunilha, café, abóbora com côco e lótus biscoff. Para quem já tem o seu favorito, os receio de brigadeiro tradicional, caramelo salgado, amendoim ou maçã continuam disponíveis. As encomendas já podem ser feitas através do site.

Festa do Bem-Estar Animal

Parque Municipal do Serrado, 2845-421 Amora. Dias 7 e 8 de outubro, das 9h30 às 18h00. Entrada livre

Para visitar com ou sem animal de companhia: o Parque Municipal do Serrado, na Amora, vai ser nos dias 7 e 8 de outubro palco da Festa do Bem-Estar Animal, que está de regresso ao Seixal para sensibilizar a população para temas relacionados com as responsabilidades no bem-estar e na saúde dos animais de companhia. Para miúdos e graúdos, a festa conta com atividades como pinturas faciais, caricaturas dos animais e dos seus tutores, insufláveis, demonstrações de agility (treino canino) e até espaços para adoção animal. No local vão estar ainda a PSP e a GNR a oferecer passeios a trote nos cavalos e interações com os cães-polícia. E porque o tema é animais, não podiam faltar à festa os póneis, ovelhas, cabras e burros da Quinta dos Bichos. A programação completa pode ser consultada no site da organização.

Livraria Buchholz

Rua Duque de Palmela 4, 1250-143 Lisboa. Segunda a sexta-feira das 10h00 às 19h00, sábado das 10h00 às 14h00

Para celebrar a cultura: nascida em 1943, a Livraria Buchholz voltou a abrir portas, de cara lavada e pronta para comemorar oito décadas de existência. Sob o lema “80 anos de histórias. Uma vida nova”, o renovado espaço do grupo editorial Leya oferece agora muito mais do que livros. Às estantes juntam-se discos, arte e uma programação cultural regular. Para além das exposições permanentes — que contam com objetos de Snu Abecassis, fundadora da Publicações Dom Quixote —, a Buchholz vai acolher exibições temporárias e será também palco de eventos, assumindo-se como um epicentro cultural multifacetado que celebra a riqueza da cultura portuguesa e internacional.

Glad Chocolates Artesanais

Rua António Bessa Leite 1468 Loja 14, 4150-074 Porto. Terça a sexta-feira, das 10h00 às 17h00. Dia 7 de outubro, workshop 25€

Para saborear o verdadeiro sabor do cacau: do Brasil para Portugal, as irmãs Katrin e Marcella Cavalcanti trouxeram consigo a paixão pelos sabores simples. No Porto, abrem agora portas à Glad, uma nova marca de chocolates. Para além de vegan, são feitos de forma artesanal e consciente com grãos de cacau originais do Equador, Madagáscar, Nicarágua e República Dominicana. As gamas são duas: a Single Origin, que inclui três tabletes de chocolate feitas com 70% de cacau e que invocam os sabores de frutos secos, frutos vermelhos e cítricos, notas florais e de iogurte, e a Inclusions, composta por quatro tabletes que combinam ingredientes como flor de sal, amêndoas alentejanas torradas, framboesas, café ou aveia. E porque o cacau não se limita apenas às tabletes de chocolate, a Glad oferece ainda nibs e infusões, feitas a partir das cascas dos grãos. Para ficarem a conhecer o processo de produção, no primeiro sábado de cada mês a marca abre portas para um workshop onde os clientes e curiosos vão poder confecionar, personalizar e embalar os seus próprios chocolates, levando-os para casa. O próximo decorre a 7 de outubro, das 11h00 às 12h00.

OUT.FEST

Barreiro. De 4 a 7 de outubro. Bilhetes dos 15€ aos 20€

Para viver a música exploratória: a 19.ª edição do OUT.FEST está de regresso ao Barreiro para encher a cidade do distrito de Setúbal de música. São mais de 30 artistas, espalhados por mais de 10 salas durante quatro dias. O Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro arrancou a 4 de outubro com a música eletrónica de Rojin Shafari, vinda diretamente de Viena, mas continua até sábado, dia 7. Do math rock, ao hip-hop, passando pelo afro jazz e pelo black metal, o cartaz deste ano está repleto de diversidade. Entre os artistas destacados estão o trio FARPAS (dia 6), Horse Lords (dia 6), HiTech (dia 6), XEXA (dia 7), Holy Tongue (dia 7) e a DJ Marcelle, que vai tocar noite dentro a partir das 02h30 de dia 8. A programação completa pode ser consultada no site da organização.

InterContinental Lisbon

Rua Castilho 149, 1099-034 Lisboa. Dia 8 de outubro, das 12h00 às 15h00. Brunch por 36€. Reservas: lisha.reception@ihg.com. Tel.: 213818700

Para viajar até à Ásia sem sair de Lisboa: do Japão ao Vietname, passando pela Tailândia, o InterContinental Lisbon promete levar os seus clientes a viajar pelos sabores do continente asiático. A aventura está marcada para o dia 8 de outubro e começa pelo Japão, com a famosa Sopa Miso, as Poke Bowls e as Gyosas Vegetarianas com Molho Teriyaki. A segunda paragem é no Vietname, onde será servida a Bahn Mi Op La, uma Sanduíche Vietnamita de Ovo Frito. Entre os destinos gastronómicos está ainda a Tailândia, com a Tosta de Caviar de Berinjela e Manjericão Tailandês com Ovo Escalfado. Para adoçar a viagem há ainda Panqueca Doce Japonesa de Feijão Vermelho com Topping de Chocolate, do Bao de Avelã Torrada e Nutella ou o Rolinho Califórnia de Frutas Exóticas com Coulis de Manga. Nas bebidas, além dos habituais smoothies e mimosas, há opções como Chá Gelado de Matcha com Lima e Menta Fresca ou Café Dalgona Coreano. O menu de brunch tem o valor de 36€ por pessoa.

Espetáculo Bantu

Teatro Nacional São João, Praça da Batalha, 4000-102 Porto. Até dia 8 de outubro,

Para um ponto de encontro entre Portugal e África: é no Teatro São João, no Porto, que o Bantu vai estar em cena até 8 de outubro. O espetáculo de Victor Hugo Pontes junta intérpretes portugueses e moçambicanos num ponto de encontro entre dois continentes e países. O objetivo é promover a internacionalização da dança, criar pontes entre Portugal e Moçambique e conduzir à linguagem universal da dança. Estão disponíveis quatro sessões: quinta-feira às 19h00, sexta-feira às 21h00, sábado às 19h00 e domingo às 16h00. Os bilhetes variam entre 7,50€ e 16€.

Festa do Cinema Italiano

Auditório Municipal Eunice Muñoz, Rua Mestre de Aviz, 2780-230 Oeiras. Dias 7 e 8 de outubro. Bilhetes a 2,50€

Para viver o cinema: a Festa do Cinema Italiano está de regresso a Lisboa para quatro dias repletos de filmes e atividades para os mais novos. A 4 de outubro a cinematografia de Itália invadiu o Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras, com o filme A Estranha Comédia da Vida para marcar o início de uma viagem pelos grandes ecrãs. Os destaques cinematográficos continuam fim de semana adentro com os filmes Frida – Viva la Vida (15h00), Interdito a Cães e Italianos (18h00) e As Oito Montanhas (21h30) no sábado, dia 7, e os filmes Hermitage – O Poder da Arte (15h00) e Ennio, o Maestro no domingo, dia 8. Para os mais novos — dos 3 aos 7 anos — há ainda o espaço PICCOLINI onde no último dia da festa, a partir das 11h30, vão poder assistir a filmes de animação e participar em oficinas. A programação completa pode ser consultada no site da organização.

