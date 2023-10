António, o salvador dos que andam em busca da perdição (a crónica do Estoril-Benfica)

João Neves esteve no relvado a realizar exercícios de aquecimento durante o intervalo, mas Roger Schmidt optou por não fazer a substituição logo no início da segunda parte. Tal como aconteceu no primeiro tempo, o Estoril entrou melhor do que o Benfica e regressou à estratégia de subir às linhas e procurar soltar a transição rápida sempre que ganhava a bola na zona do meio-campo: Volnei atirou direto num livre e Trubin encaixou (50′), Tiago Araújo rematou de longe e ao lado (51′), Rodrigo Gomes também não acertou no alvo (51′) e Heriberto, com um grande pontapé na esquerda, acertou em cheio no poste (54′).

Vasco Seabra reagiu ao bom momento do Estoril com uma substituição, trocando Cassiano por Alejandro Marqués, e o Benfica conseguiu responder por intermédio de Otamendi, que rematou para Marcelo Carné defender — e ainda foi a tempo de evitar a recarga de João Mário (58′). Os encarnados quase beneficiaram de uma grande penalidade, já que André Narciso assinalou falta de Koba Koindredi sobre Chiquinho na área estorilista, mas o penálti foi revertido depois de Rui Costa ter chamado o árbitro da partida.

???????? 73' | Estoril Praia 0-0 Benfica Guitane já leva 7 conduções progressivas Os jogadores do SLB todos juntos somam 12#LigaPortugal #EPFSLB pic.twitter.com/Tdd4ubaG8E — GoalPoint (@_Goalpoint) October 7, 2023

Roger Schmidt só mexeu a 20 minutos do fim, trocando Florentino e Tengstedt por João Neves e Musa, e voltou a fazê-lo já dentro do derradeiro quarto de hora ao lançar Bernat no lugar de Jurásek. O jogo esfriou nesta fase, entre as faltas consecutivas e a fadiga acumulada que já se ia notando, mas o Benfica não conseguia chegar ao último terço com frequência e o Estoril criava perigo sempre que se soltava da zona do meio-campo.

Mas a solução acabou por surgir nos descontos: já com Gonçalo Guedes em campo e na sequência de um canto na direita, Musa amorteceu e António Silva apareceu ao primeiro poste a cabecear para marcar (90+3′). No fim, o Benfica venceu o Estoril na Amoreira e subiu à liderança provisória da Primeira Liga, tendo agora mais dois pontos do que o Sporting, que só recebe o Arouca este domingo. E tudo graças a António Silva, que marcou e ainda evitou o empate de Bernardo Vital com um corte decisivo no último instante do jogo.

???????? Estoril Praia ???? Benfica Quando o nulo já espreitava, foi o oportunismo de António Silva a dar os muito sofridos 3 pontos, e foi ele a segurá-los com um corte nos últimos segundos ⭐️#LigaPortugal #EPFSLB #RatersGonnaRate pic.twitter.com/xnvdCOB9AE — GoalPoint (@_Goalpoint) October 7, 2023