O Inter Milão foi ‘travado’ este sábado na Série A italiana de futebol, poucos dias depois de vencer o Benfica na ‘Champions’, ao consentir um empate em casa com o Bolonha (2-2), em jogo da oitava jornada.

Os ‘nerazzurri’ estiveram a vencer com golos do defesa central Acerbi, aos 11 minutos, e Lautaro Martínez, o melhor marcador do campeonato (10 golos), aos 13, mas não conseguiram segurar a vantagem que tinham alcançado cedo.

O Bolonha conseguiu reduzir quase de imediato, por Orsolini, de grande penalidade, e, na segunda parte, foi Zirkzee a igualar, aos 52, sem que o Inter Milão conseguisse alterar o marcador, apesar de grande domínio ofensivo.

Este empate deixa o Inter Milão isolado na liderança da Série A, com 19 pontos, mas à mercê do AC Milan, de Rafael Leão, que está a um ponto e ainda hoje visita o Génova (14.º).

Na Liga dos Campeões, a equipa apenas volta a jogar com o Benfica na quinta jornada do grupo D, em 29 de novembro.