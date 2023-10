Oito jornadas, sete vitórias. Ao vencer o Estoril na Amoreira, o Benfica somou o sétimo triunfo consecutivo na Primeira Liga e manteve o registo perfeito depois da derrota com o Boavista na jornada inaugural, voltando a carimbar uma vitória no período de descontos depois de já o ter feito em Barcelos e contra o Gil Vicente.

Com os três pontos conquistados este sábado e na antecâmara da pausa para os compromissos das seleções, os encarnados subiram à liderança provisória da Primeira Liga e têm agora mais dois pontos do que o Sporting — que só joga este domingo, em Alvalade e contra o Arouca, podendo recuperar a liderança isolada do Campeonato.

Depois do jogo, na zona de entrevistas rápidas, Roger Schmidt fez uma breve análise ao jogo. “Quando não concretizámos as nossas oportunidade no início, temos de ficar calmos. É preciso paciência, acreditar até ao fim. O Estoril é melhor do que a posição que ocupa na tabela. É uma boa equipa, com jogadores muito bons no contra-ataque, e mostrou isso. Foi um teste difícil. Não interessa como, interessa que ganhámos. E merecemos ganhar”, atirou o treinador alemão, que não quis justificar o porquê de só ter feito substituições a 20 minutos do fim.

“Estou sempre a pensar em tudo, mas tenho de encontrar a altura certa para mexer. Estávamos bem no jogo. Depois foram precisos jogadores frescos e quem entrou esteve bem, deu energia à equipa. Não posso explicar as mudanças no onze. Às vezes temos de mudar. Alguns jogadores estavam lesionados, como o Di María, o Kökçü e o Bah, e tivemos de mudar. Essas foram algumas das razões, mas não posso explicar todas as mudanças”, acrescentou, confirmando que o médio turco está lesionado e indicando que acredita ser uma “coisa pequena”.

Por fim, Schmidt sublinhou a importância da vitória antes da pausa para os compromissos das seleções. “É importante, porque temos de viver com o resultado durante duas semanas. Foi importante ganhar, pela nossa situação na Liga. Perdemos o primeiro jogo e agora ganhámos sete seguidos. Temos de usar esta confiança e o sucesso recente para evoluir, porque há margem para isso”, concluiu.

Já João Mário, que foi o representante da equipa apesar de António Silva ter sido eleito o Homem do Jogo, defendeu que o Estoril foi “um bom adversário”. “A qualidade do adversário não reflete a classificação que ocupa, esteve bem organizado, teve mérito. Tivemos chances que não concretizámos e acho que foi muito por aí. Eles tiveram algumas oportunidades e nós também, sobretudo na primeira parte. Quando jogas fora de casa e não concretizas as oportunidades que tens, o jogo torna-se difícil. Merecemos ganhar porque fomos a equipa que mais criou”, disse o médio português, sublinhando que era importante vencer antes da pausa para as seleções.

“Claro que sim. Vai existir a pausa e vínhamos de uma derrota, queríamos reagir e conseguimos. Vamos focar-nos nos três pontos, que é o mais importante”, terminou.