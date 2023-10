O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE) venceu este sábado, pela terceira edição consecutiva, a Volta à Lombardia, Itália, ao cortar a meta isolado e com 58 segundos de avanço para os perseguidores.

Ao superar o italiano Andrea Bagioli, segundo, e o seu compatriota Primoz Roglic, terceiro, Pogacar tornou-se no terceiro ciclista de sempre a vencer três anos seguidos a ‘clássica das folhas mortas’, o primeiro desde Fausto Coppi, em 1949.

Pogacar cumpriu os 238 quilómetros que ligaram Como a Bergamo em 5:55.33 horas, tendo deixado a 58 segundos o grupo perseguidor, que incluia Bagioli, Roglic, Carlos Rodriguez, Richard Carapaz e os irmãos Simon e Adam Yates.

Com 25 anos, Pogacar alcançou a sua 17.ª vitória da temporada, o mais vitorioso do pelotão internacional, tendo chegado à 63.ª vitória na carreira, num ano em que tem triunfos em dois dos cinco monumentos, Volta à Flandres e Volta à Lombardia, além de vitórias na Flèche Wallone, Amstel Gold Race ou Paris-Nice. Foi ainda segundo no Tour, no qual ganhou duas etapas.

Na corrida deste sábado, o líder da equipa Emirates atacou na subida ao Passo di Ganda, última ascensão do dia, enquanto o pelotão respondeu através das principais equipas, com realce para a Jumbo-Visma de Roglic.

Alcançado por um grupo que incluia os principais favoritos, Pogacar voltou a descolar na descida para Bergamo, cortando a linha de meta com quase um minuto de vantagem para o grupo de perseguidores.

“Vencer três vezes, a segunda aqui em Bergamo, é um sonho tornado realidade, é fantástico. Tirei proveito nos últimos quilómetros e deu-me muito prazer”, afirmou Pogacar, após a prova.