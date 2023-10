Siga aqui o nosso liveblog que acompanha os conflitos israelo-palestinianos

Chá, café ou laranjada? Seria normal pensar que esta frase nunca seria usada num contexto de rapto. No entanto, foi graças a uma semelhante que um casal – David e Rachel – se salvou, depois de ter sido sequestrado por elementos do grupo islâmico do Hamas este sábado, na cidade de Ofakim, perto de Gaza.

“Eles tinham malícia. Eles vinham para matar”, declarou David ao Canal 12 israelita, citado pelo jornal The Times of Israel, ao fim de 15 horas feito refém com a mulher em casa.“Disse ao meu marido que, se morrêssemos, ao menos morríamos juntos”, recordou Rachel.

Quando chegaram ao local, as forças de segurança — das quais os dois filhos do casal fazem parte — foram recebidas por disparos. A resposta mais óbvia seria o lançamento de uma granada mas saberem que a casa pertencia aos pais de um colega levou a polícia a optar pela negociação.

Além de recursos médicos para socorrer um elemento do grupo ferido pela troca de tiros com as autoridades — situação que também levou à morte de outro —, os sequestradores exigiram comida e água. “Conseguia ver que estavam cansados, por isso perguntei-lhes se também estavam com fome”, detalhou Rachel.

Segundo o marido, esta deu “com os raptores em malucos”. “Não parava de perguntar se queriam comer alguma coisa”, explicou David. Apesar de nunca ter ouvido um sim, Rachel decidiu fazer-lhes café e bolachas.

Este episódio acabou por servir como elemento de distração e deu tempo para um dos filhos do casal, Evyatar, descrever à polícia a planta da casa dos pais, para Rachel conseguir transmitir quantos raptores estavam no local — coçando a cabeça com a mão aberta, para simbolizar o número cinco — e para tratar de um deles. Tudo isto com uma granada em cima da cabeça e uma arma apontada ao seu corpo.

Às duas e meia da manhã, as forças de segurança entraram finalmente pela casa e procederam ao resgate do casal. “Saltei para cima da minha mulher e diversos tiros passaram por cima de nós. Não sei como sobrevivi”, relembrou David.

“Só quando um agente me agarrou na mão é que percebi que estava livre”. Livre para sair de casa e livre para abraçar o filho, que, mal viu Rachel, disse: “Mãe, estás viva. Estás viva!”.