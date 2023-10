Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra Israel-Hamas

A Comissão Europeia vai suspender a totalidade do apoio prestado aos palestinianos, anunciou esta segunda-feira o comissário para a Política de Vizinhança e Alargamento, contradizendo o que a própria Comissão disse há pouco mais de duas horas.

“Todos os pagamentos estão imediatamente suspensos. Vamos fazer a revisão de todos os projetos. Todas as propostas orçamentais, incluindo para 2023, estão adiadas até decisão em contrário. Vamos fazer uma avaliação compreensiva de todo o portefólio [de ajuda]”, anunciou Oliver Varhelyi através de uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

The scale of terror and brutality against #Israel and its people is a turning point.



There can be no business as usual.



As the biggest donor of the Palestinians, the European Commission is putting its full development portfolio under review, worth a total of EUR 691m

⤵️

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 9, 2023