Os órgãos representativos dos trabalhadores (ORT) da Lusa questionaram esta segunda-feira o Estado sobre o possível reforço no capital da agência e esperam que seja uma oportunidade de valorizar a empresa, pedindo “valores dignos” para fazer face às suas obrigações.

Os ORT — “que tiveram conhecimento da intenção de acionistas privados alienarem as suas participações e que o Governo pondera adquirir essas posições”, lembram, em comunicado enviado aos trabalhadores, “que foi realizada uma avaliação do valor dos capitais próprios da agência, que ainda se desconhece”.

O valor da Lusa é muito maior do que os seus capitais próprios”, destacaram os ORT, ou seja, a Comissão de Trabalhadores, Conselho de Redação e delegados sindicais dos sindicatos dos Jornalistas, dos Trabalhadores do Setor de Serviços e dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas.

Os ORT referem que a agência “desempenha um papel estratégico essencial ao jornalismo e à democracia em Portugal, na lusofonia e nas comunidades portuguesas emigrantes dificilmente quantificável e que o Estado tem a obrigação de saber defender e reforçar“.

Os ORT esperam que esta seja uma oportunidade para o Estado valorizar a Lusa, reforçando o seu papel, a sua viabilidade e o seu interesse estratégico, o que não tem acontecido”, destacaram.

Os mesmos defendem ainda que a importância da Lusa “deve ser reconhecida na lei fundamental, através da consagração do serviço público de agência de notícias na Constituição”, tal como está o serviço público de rádio e televisão.

Para os representantes dos trabalhadores é ainda “essencial a valorização dos trabalhadores da agência, com salários justos, carreiras adequadas e um são ambiente laboral“, e ao mesmo tempo manter “a independência de qualquer poder, para que possa exercer a sua missão de serviço público de um jornalismo livre, plural e rigoroso”.

Os ORT questionam depois se “tal como a RTP e a RDP, vai a Lusa ficar sob o escrutínio da Assembleia da República para uma maior salvaguarda da independência editorial”.

Além disso, perguntam, “de que forma vai o Estado investir — de facto — na Lusa”, alertando para a falta de trabalhadores e recordando que “o Ministério das Finanças, à semelhança do que aconteceu durante o período da troika, tem obstaculizado contratações e outros investimentos essenciais ao jornalismo“.

Os ORT exigem ainda, para que o cumprimento do serviço público “seja efetivo”, “que o Orçamento do Estado fixe valores dignos e capazes de fazer face às obrigações da empresa para com os trabalhadores”, questionando o Governo sobre os valores que estima “adequado investir na Lusa a longo prazo e desde já na proposta do Orçamento do Estado para 2024”, que será entregue no parlamento na terça-feira.

No dia 27 de setembro fonte oficial do Ministério da Cultura disse à Lusa que o Estado “procurará uma solução que preserve o papel estratégico” da agência, indicando que tinha já sido feito um estudo de avaliação dos capitais próprios que aguardava parecer das Finanças.

O grupo Bel e a Global Media Group (GMG), liderados por Marco Galinha, “publicitaram a sua intenção de alienarem as suas participações na agência Lusa (que perfazem 45,7% da agência), no quadro da entrada de um novo acionista no capital da Global Media — o UCAP Group, uma sociedade gestora de fundos suíça”, recordou a mesma fonte.

O ministro da Cultura “foi, aliás, informado desta intenção”, adiantou o Ministério tutelado por Pedro Adão e Silva.

Em face destes desenvolvimentos, e considerando o serviço público fundamental prestado pela Lusa, o Estado procurará uma solução que preserve o papel estratégico da agência noticiosa portuguesa”, asseverou fonte oficial.

Neste sentido, “a agência Lusa promoveu junto de uma empresa de consultadoria e auditoria um estudo de avaliação do valor dos seus capitais próprios — que já foi concluído e está, neste momento, a aguardar parecer dos serviços do Ministério das Finanças”, referiu.