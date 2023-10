Em atualização

Afinal, foi apenas um parênteses. Depois da atribuição da organização do Campeonato da Europa de 2024 à Alemanha, numa prova que se seguiu à candidatura francesa de 2016 e ao projeto comum de várias cidades para assinalar o 60.º aniversário da competição em 2020, a UEFA vai regressar ao modelo de dois ou mais países a receber a principal prova de seleções do Velho Continente nas edições de 2028 e 2032.

Assim, e depois do Europeu do próximo ano na Alemanha (que ganhou a corrida à Turquia para a edição de 2024 após ter deixado cair a intenção de receber a prova em 2020) nas cidades de Munique, Berlim – que vai receber o encontro decisivo da competição que decorre entre 14 de junho e 14 de julho –, Leipzig, Estugarda, Frankfurt, Hamburgo, Gelsenkirchen, Dusseldörf, Dortmund e Colónia, o Reino Unido e a Rep. Irlanda recebem a fase final do Campeonato da Europa de 2028, ao passo que Itália e Turquia ficam com a de 2032.

Ainda de acordo com a UEFA, Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, Londres (com dois estádios), Manchester e Newcastle são as cidades indicadas para a organização de 2028, sendo que Londres e Glasgow receberam encontros do Euro-2020 incluindo as duas meias-finais e a final em Wembley. Em relação a 2032, sabe-se que existirão dez estádios italianos e outros tantos turcos entre as possibilidades, com os recintos escolhidos (num total de dez, cinco de cada) a serem conhecidos até outubro de 2026.