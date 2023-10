António Lamas vai deixar a presidência do conselho de administração da empresa municipal Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) que ocupava desde janeiro de 2022. Num documento a que o Observador teve acesso, assinado por Filipe Anacoreta Correia — vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) e Filipa Roseta — vereadora com o pelouro da Habitação, propõe-se a eleição de Gonçalo Costa, até agora vogal da entidade responsável pela reabilitação e regeneração urbana no espaço público, infraestruturas e edifícios na capital.

Em causa uma proposta que será votada esta quarta-feira na reunião ordinária do Executivo municipal na qual se informa que o “atual Presidente do Conselho de Administração e a atual Secretária de Mesa da Assembleia Geral solicitaram a respetiva cessação de funções“.

Em declarações ao Observador, António Lamas garante que pediu a renúncia por “razões totalmente pessoais” e que não está em causa qualquer “motivação política”. Garante que a idade e outros problemas pessoais o levam a deixar o cargo e que depois da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e de “de toda a preparação do Parque Trancão, que deu muito trabalho, está na hora de descansar”. E assegura: “Combinei com o presidente que tudo o que precisasse estaria ao dispor, é uma saída a bem e tranquila.”

Em janeiro de 2022, depois de vencer as eleições autárquicas de outubro de 2021, Carlos Moedas garantia que Lamas tinha sido uma escolha sua, com a qual pretendeu “dar um sinal de mudança”, um sinal de “credibilidade, transparência e de visão”. O presidente da CML garantia então, em declarações à agência Lusa, que o objetivo com a nova liderança era o de continuar projetos que estavam em curso, mas conseguir ir para um novo nível, “muito mais focalizado na reabilitação, por exemplo, do que na construção nova”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Agora, perante a sua saída, o presidente da autarquia da capital realça “o enorme contributo que o professor António Lamas deu ao longo de todo este período em que esteve na liderança da SRU, com destaque para o papel importante desempenhado para o sucesso da Jornada Mundial da Juventude no Parque Tejo Lisboa”. Moedas assegura que o antigo presidente esteve “sempre disponível e empenhado” e que, “uma vez mais na sua longa carreira, serviu a causa pública com todo o seu conhecimento e profissionalismo”.

António Lamas é engenheiro civil e no passado ocupou o cargo de presidente do Instituto Português do Património Cultural, da Parques de Sintra e do Centro Cultural de Belém (CCB). No início de 2022, Carlos Moedas classificava o recém-escolhido conselho de administração da SRU como “de excelência”.

Na proposta que vai a reunião camarária esta quarta-feira, informa-se que Gonçalo Costa, o atual vogal do Conselho de Administração da empresa municipal, “já manifestou concordância com a substituição” e “tem revelado dispor dos requisitos necessários ao exercício das funções do Presidente do Conselho de Administração”. O mesmo sucede com o nome proposto para substituir a posição de vogal do Conselho de Administração, Ana Isabel Campos.